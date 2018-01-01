روسيا: تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ هيمارس الأمريكية في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها دمرت راجمة صواريخ أخرى من طراز HIMARS في دونباس، كما دمرت مستودعا لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام روسية، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن القوات الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

وأضاف أن «صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، أطلقت من الجو دمرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا، مستودعا لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلمتها دول الناتو لأوكرانيا».

كما أفاد البيان بأنه على خلفية الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الأوكراني، تتزايد حالات الفرار من الخدمة، وترك المواقع في اتجاه غير معروف.

وتابع: «لذلك فإن سرية البنادق التابعة للكتيبة 58 من لواء الدفاع الإقليمي المنفصل 104، والتي كانت تابعة عمليًا لقائد الكتيبة 108 التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر، في منطقة فيرخنيكامينسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تركها بالكامل».