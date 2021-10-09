 ضعها بعد الاستخدام في سلة مهملات مغلقة.. 9 إرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة - بوابة الشروق
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ضعها بعد الاستخدام في سلة مهملات مغلقة.. 9 إرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

أحمد العيسوي
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:07 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:07 م

نشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الإرشادات في الآتي:

- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

- لا ترتدي كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

- تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدا.

 

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