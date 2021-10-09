نشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وجاءت الإرشادات في الآتي:
- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.
- لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.
- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.
- لا ترتدي كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.
- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.
- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.
- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.
- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.
- تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدا.