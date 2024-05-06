رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إيران لعقد محادثات

وصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي اليوم الاثنين، إلى إيران لإجراء محادثات للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية وصل جروسي إلى العاصمة طهران اليوم الاثنين.

وتأتي الزيارة في وقت مضطرب نظرا للاشتباكات العسكرية المباشرة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

ومن المتوقع ،كما كان الحال في السنوات السابقة، أن يتفاوض جروسي مع كبار الساسة الإيرانيين بشأن البرنامج النووي للبلاد.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية بأنه إضافة إلى المفاوضات الثنائية، سيشارك جروسي أيضا في أول مؤتمر نووي دولي في البلاد غدا الثلاثاء.

ويحاول جروسي منذ فترة طويلة الحصول على إجابات من إيران بشأن أنشطة نووية سرية سابقة. ويقول جروسي إنه، لا تزال هناك "فجوات مهمة في المعلومات".

وقبل بضعة أيام، أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي عن ثقته في أن زيارة جروسي يمكن أن تضع حدا للخلافات.

وكانت إيران التزمت بفرض قيود شديدة على برنامجها النووي في اتفاق في عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات.

وتم إنهاء الاتفاق ، الذي كانت يهدف إلى منع إيران من صنع قنابل نووية ، من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018. وردا على ذلك، وسعت طهران بشكل كبير تخصيب اليورانيوم وقيدت عمليات التفتيش التي تقوم بها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".