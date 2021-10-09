انتظام امتحانات الدور الثاني للنقل بجميع المراحل في شمال سيناء

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انتظمت في محافظة شمال سيناء بداية امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية (عام - فني).

وأعلن حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عن بدء امتحانات النقل للمرحلة الإبتدائية حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وأدى طلاب الصف الخامس والسادس الإمتحانات في مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

ويبلغ عدد طلاب الصف الرابع 549 طالبا وطالبة وبلغت نسبة الحضور 53% تقريباً.

ويبلغ عدد طلاب الصف الخامس 593 طالبا، وبلغت نسبة الحضور 23% تقريباً، ويبلغ عدد طلاب الصف السادس 817 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة الحضور 30% تقريباً،

أما بالنسبة لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية فقد أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الإمتحان في مادتي اللغة العربية والخط العربي والاملاء ومادة التربية الدينية.

وبلغ عدد طلاب الصف لأول 1506 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة الحضور 55% تقريباً.

وبلغ عدد طلاب الصف الثاني 1516 طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور 64% تقريباً.

أما بالنسبة الصفوف النقل للمرحلة الثانوية للتعليم العام، فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في مادتي اللغة العربية والجغرافيا وبلغ عدد الطلاب 4437 طالبا وطالبة وبلغت نسبة الحضور الحضور 93% تقريباً،

أما طلاب الصف الثاني الثانوي فقد أدى الطلاب الامتحانات في اللغة العربية شعبة عامة.

ومادة تطبيقات الرياضيات لشعبة العلوم، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وقد بلغ عدد الطلاب 372 طالبا وطالبة وبلغت نسبة الحضور 92% تقريباً.

أما بالنسبة لطلاب التعليم الفني وأعداد الطلاب كالآتي: -

التعليم الصناعي

الصف الأول 278 طالبا وطالبة، الصف الثاني 457 طالبا وطالبة الصف الثالث 16 طالبا وطالبة، الصف الرابع 6 طلاب.

التعليم التجاري

الصف الأول 126طالبا وطالبة

الصف الثاني 137 طالبا وطالبة

التعليم الفندقي

الصف الأول 13 طالبا

الصف الثاني 5 طلاب

التعليم الزراعي

الصف الأول 84 طالبا وطالبة

الصف الثاني 62 طالبا وطالبة

إجمالي طلاب الصف الأول بالتعليم الفني 501 طالب وطالبة.

إجمالي طلاب الصف الثاني بالتعليم الفني 660 طالبا وطالبة.

إجمالي طلاب الصف الثالث بالتعليم الفني 16 طالبا وطالبة.

إجمالي طلاب الصف الرابع بالتعليم الفني 6 طلاب وطالبة.