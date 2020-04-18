مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة شحن في اليونان

تحطمت طائرة شحن بالقرب من مدينة كافالا بشمال-شرقي اليونان في قت متاخر من يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان هناك 8 أشخاص على متن الطائرة وهي من طراز أنتونوف إيه إن-12 وليس هناك ناجين.

وتم إبلاغ سكان يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.

ووفقا لوسائل إعلام محلية،فقد انتشرت أبخرة سامة في الهواء من 12 طنا من "المواد السامة" التي كانت على متن الطائرة. وليس من الواضح حتى الآن نوع المادة.

كما ذكرت تقارير أن هناك ذخائر على متنها وسُمع دوي انفجارات متعددة بعد التحطم.

وتشير تقارير إلى أن الطائرة أقلعت من نيس في صربيا وكانت في طريقها إلى عمان في الأردن عندما أبلغ قائدها عن وجود مشكلة في المحرك وطلب الهبوط الإضطراري في مطار كافالا، لكن الطائرة لم تصل إلى هناك وتحطمت على بعد حوالي 40 كيلومترا من المطار.

وأظهر مسار رحلة الطائرة الموضح على موقع فلايدرادار 24 -لرصد الرحلات الجوية- أن الطائرة وصلت بالفعل إلى شمالي بحر إيجه بالقرب من شبه جزيرة هالكيديكي قبل أن تلتف وتتجه نحو كافالا.

وأظهرت صور الهاتف المحمول التي التقطها سكان بالمنطقة الطائرة وهي مشتعلة قبل أن تتحطم.

وتم ارسال في البداية عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة إلى المنطقة قبل الانسحاب من المكان وتوجيه أمر للصحفيين والمتابعين بالمغادرة على الفور.

وقال رجل إطفاء لقناة "إي أر تي" الحكومية إنهم ينتظرون القوات الخاصة وأنه تم نقل اثنين من زملائه إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

وكادت الطائرة تصطدم بالمنازل ودمرت على ما يبدو أبراج الكهرباء عندما تحطمت. وانقطعت الكهرباء مؤقتا عن القرى المحيطة.