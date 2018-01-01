بعد فوز المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات بثلاثية نظيفة على نظيره الفنلندي في بطولة أمم أوروبا للسيدات في إنجلترا مساء أمس السبت، داعبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك نظيرها الفنلندي بيكا هافيستو بتعليق ساخر.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر على قناة تويتر:" آسفة عزيزي هافيستو أن نساء المنتخب الألماني قدموا مساء اليوم مجددا كرة قدم بارعة. لكننا قريبا سنلعب معا في فريق الناتو(حلف شمال الأطلسي)، وأنا أتطلع إلى ربع النهائي".

كان منتخب ألمانيا للسيدات أنهى مباراته الأخيرة في دور المجموعات في البطولة بالفوز على المنتخب الفنلندي الذي كان قد ودع البطولة بالفعل.

وكانت فنلندا والسويد قدمتا طلبا للانضمام إلى الحلف الأطلسي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقد وقعت الدول الأعضاء في الحلف على بروتوكول الانضمام.