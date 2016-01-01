طهران: واشنطن تحاول إثارة التوتر في المنطقة عبر التخويف من إيران

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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة جدة "مرفوضة ولا أساس لها".

واتهم المتحدث الولايات المتحدة بأنها "تحاول مجددا إثارة التوتر وخلق الأزمات في المنطقة عبر اللجوء إلى سياستها الفاشلة في التخويف من إيران".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن كنعاني القول اليوم الأحد إن تصريحات بايدن "مزاعم فارغة تأتي في سياق استمرار السياسة الأمريكية لخلق الفتن وبث التوتر في المنطقة".

وتحدث كنعاني عن "السياسات المبدئية الإيرانية في الترحيب بالحوار مع دول الجوار والمبادرات الإقليمية". وقال :"نتوقع من دول المنطقة أن تستجيب للدعوات الإيرانية للحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ خطوات بناءة من أجل إرساء الأمن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة".

وكان بايدن قال أمس، خلال قمة جدة، إن واشنطن "لن تسمح لإيران بنشر التوترات وسنوفر الدعم لحلفائنا في المنطقة ".

كما أكد بايدن "أن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".