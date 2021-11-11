رئيس البنك المركزي الألماني يتوقع زيادة الفائدة الأوروبية خلال الشهر الحالي

قال يواكيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الألماني، إنه يتوقع قرار مجلس المحافظين بزيادة الفائدة الأوروبية خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي، في حين سينتظر قرار اجتماع سبتمبر البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الفترة السابقة عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل قوله اليوم الإثنين: "علينا زيادة الفائدة في الاجتماع المقبل واتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو... بالنسبة لاجتماع سبتمبر ،سنرى ما تقوله لنا البيانات الاقتصادية".

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بمدينة جاندهيناجار الهندية، حيث يشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وصف ناجل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بأنه "جامد للغاية".

وأضاف أنه "بدرجة أو بأخرى فإن معدل التضخم الأساسي في كل الدول المتقدمة لم يتراجع بنفس الوتيرة التي حدثت في دورة الارتفاع الماضية"، ووصف التضخم مجددا بأنه "وحش جشع".

وقالت بلومبرج، إنه في حين يتوقع المحللون والأسواق ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماعي مجلس المحافظين خلال الشهر الحالي وشهر سبتمبر المقبل ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 4% مقابل 3.5% حاليا، فإن التصور لمسار السياسة النقدية بعد فصل الصيف الحالي مازال غير واضح بالنسبة للمسؤولين.

ويقول بعض المسؤولين وبينهم ناجل نفسه إن زيادة الفائدة مرة أخرى بعد اجتماع سبتمبر المقبل غير مستبعدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال ناجل في فرانكفورت، إن منطقة اليورو تحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأضاف ناجل في كلمة مكتوبة أمام قمة فرانكفورت لتمويل اليورو: "في حين يتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، فإنه مازال مرتفعا، وأحدث التوقعات تشير إلى أننا لا نستطيع الرهان على استعادة استقرار الأسعار على المدى القريب، التضخم أثبت أنه أكثر ثباتا مما توقع الكثيرون، يجب أن تظهر السياسة النقدية نفسها أكثر حزما وثباتا مما يتوقع الكثيرون".

يذكر أن البنك المركزي الأوربي بدأ تشديد السياسة النقدية في الصيف الماضي ورفع سعر الفائدة 8 مرات على التوالي منذ يوليو الماضي، بعد سنوات من الفائدة السلبية أو القريبة من صفر في المئة.

ويبلغ سعر الفائدة الأوروبية حاليا 4% بعد أخر زيادة لها في 21 يونيو الماضي.

وأشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال إقرار زيادة جديدة في سعر الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 27 يوليو الحالي.

وقال ناجل وهو عضو في مجلس المحافظين إن زيادة سعر الفائدة بعد يوليو الحالي قد تكون مطروحة، مضيفا أن "زيادة سعر الفائدة في اجتماع يوليو سيتوقف على التغيير في طبيعة البيانات الاقتصادية في المستقبل".