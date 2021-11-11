شوبير يكشف حقيقة تعثر مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب تأخر النادي الأهلي في الإعلان عن صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب ميتييلاند الدنماركي الحالي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الأهلي أنهى اتفاقه مع إمام عاشور من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي تراجع في صفقة إمام عاشور، ولا يوجد لديه إي صابة مزمنة على الإطلاق".

وأضاف: "إمام يعاني من إصابة عضلية تستغرق مدة علاج وتأهيل 12 أسبوعًا، مر منهم 9 أسابيع وباقي 3 أسابيع".

وأكمل: "اللاعب حاليا يستطيع أن يشارك في التدريبات، إعلان التعاقد معه مسألة وقت لإنهاء بعض الأمور التعاقدية وبعض الأوراق مع ميتييلاند".

أما عن تعاقد الأهلي مع سوزا.. قال شوبير: "سوزا اقترب جدًا من النادي الأهلي، بالإضافة أيضا إلى رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، الأهلي مهتم بيه لكن لا يوجد أي عروض رسمية".