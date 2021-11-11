نقيب الموسيقيين في لبنان: أحد القائمين على حفل عمرو دياب أكد التزامهم بدفع المبالغ المطلوبة

قال نقيب المهن بموسيقية اللبناني فريد بوسعيد، إن الحصول على 10% من قيمة العقد الفنان الذي يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان، لا يهدد أبدًا إقامة حفل الفنان عمرو دياب المرتقب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن القرار صادر بموجب القانون، مشيرًا إلى أن الأموال المحصلة من قيمة العقد والتذاكر، يتم توجيهها إلى «صندوق التعاضد» الخاص بكل النقابات الفنية.

وأشار إلى أن النقابة يجب أن تحصل على نسبة الـ10% على العقد قبل صدور تأشيرة الدخول للفنان وفرقته، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا من أحد القائمين على حفل عمرو دياب، والذي أكد التزامهم بدفع المبالغ المطلوبة.

وعن رد فعل الرأي العام اللبناني على عقد «الهضبة» حفل غنائي ببيروت، أكد أن جميع تذاكر الحفل بيعت؛ الأمر الذي ينفي وجود اعتراض أو هجوم على إقامته.

وأكمل: «هناك حب وتمني من العالم لحضور حفل عمرو دياب؛ لأنه منذ 12 عامًا لم يأتِ إلى لبنان، من مصلحتنا كنقابات فنية إحياء الحفل؛ لأن يعكس الصورة الحقيقية للبنان ويحقق فائدة معنوية ومادية».

وترددت أنباء مؤخرا حول إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت، المقرر له في أغسطس المقبل، بسبب تجدد الخلاف بين عمرو دياب وورثة المنتج الراحل جان صليبا.

ويعود أصل الخلاف إلى ما قبل 10 سنوات، حيث كان من المقرر وقتها أن يحيي الهضبة حفلا بلبنان لكنه اعتذر عنه، ما تسبب في خسائر كبيرة للمنتج المسؤول عن الحفل جان صليبا، ووصل الأمر إلى المطالبة بالتعويض المادي عبر ساحات القضاء اللبناني.