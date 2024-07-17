صحة غزة: 4 شهداء وأكثر من 10 إصابات في مجزرة جديدة للاحتلال بخانيونس

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة باستهدافه لمنزل في منطقة عبسان الكبيرة بمحافظة خانيونس.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن المجزرة أدت إلى استشهاد 4 مواطنين (3 أطفال وسيدة)، وإصابة أكثر من 10 آخرين.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ285 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا و794 شهيدًا، و89 ألفًا و364 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.