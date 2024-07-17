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أعلن النادي الأهلي عن ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، في أولى صفقات النادي بالموسم الجديد، عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة تحت عنوان: «حلم الطفولة يتحقق.. يوسف أيمن أهلاوي».

وخضع يوسف أيمن إلى الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تم الاتفاق مع ناديه الدحيل على ضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وسيدعم يوسف أيمن دفاع الأهلي بداية من الموسم المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق والذي طلب تعزيز صفوف فريقه.