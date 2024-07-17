مدبولي: إنهاء خطة وقف الأحمال لا يمنع انقطاع الكهرباء بسبب مشكلات فنية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو، وحتى منتصف سبتمبر.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن القرار يعني انتهاء فكرة الجداول، لكنه لا يمنع حدوث انقطاع للتيار في منطقة ما بسبب مشكلة فنية.

وأضاف: «من الوارد أحيانا، بعيدا عن خطة تخفيف الأحمال، تحدث مشكلة في منطقة ما جراء ارتفاع درجات الحرارة، تؤدي إلى خروج محول الكهرباء عن الخدمة».

وأكمل: «ممكن الكهرباء تقطع ساعتين أو ثلاثة في منطقة بسبب مشكلة فنية في المحول، ولا قدر الله لو حدثت مشكلة في مكان ما، سنتدخل للحل ونحتويها».