يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل توقيع كتاب "جيل ألفا يبدع لمصر"، إعداد الباحثة إنجي مدثر مكاوي، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 21 يوليو 2025، الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يتضمن الكتاب عرضًا موسعًا لأعمال الأطفال الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجالي الابتكارات العلمية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وذلك خلال أربع دورات متتالية من عام 2021 وحتى عام 2024.

ويعكس الإصدار مدى إبداع الأطفال المصريين من "جيل ألفا" في المجالات التقنية والعلمية، ويؤكد دور الجائزة في اكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة.

من المقرر أن يحضر الحفل أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب نخبة من المتخصصين في مجالي الابتكارات العلمية والتطبيقات الإلكترونية، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بثقافة الطفل.

يأتي هذا الحدث دعمًا من الدولة المصرية للموهوبين والمبدعين من الأطفال، وتكريسًا لأهمية الاستثمار في العقول الناشئة من أجل مستقبل أكثر ابتكارًا وإشراقًا.