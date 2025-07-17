استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من اتحاد نقابات جنوب أفريقيا (ساسبو)، وذلك بمدينة القناطر الخيرية، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتنشيط الحركة السياحية وتحسين الخدمات بالمدينة.

وجاء اللقاء بحضور النائبة سولاف درويش، منسقة الزيارة، التي أشاد المحافظ بدورها في تنظيم هذا الحدث، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ.

ورحب المحافظ بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وحرص المحافظة على فتح آفاق جديدة للتعاون السياحي والثقافي.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية شاملة بأبرز معالم مدينة القناطر الخيرية التاريخية والطبيعية، شملت حديقة "عفلة" التي تضم أشجارًا نادرة ذات طابع تاريخي، مما أثار إعجاب الوفد بجمال الطبيعة وتنوع الغطاء النباتي، كما استمتع الحضور بمشاهدة القناطر الخيرية والاستجمام بجوار نهر النيل.

كما زار الوفد متحف أساليب الري، حيث قدم المحافظ شرحًا وافيًا عن تطور تقنيات الري في مصر عبر العصور، وتوقف الزوار باهتمام أمام المجسمات المصغرة للقناطر والسد العالي، والتي تجسّد التطور الهندسي والزراعي للبلاد.

وخلال الزيارة، عرض المحافظ نبذة شاملة عن تاريخ مدينة القناطر الخيرية ومقوماتها السياحية، إلى جانب جهود التطوير الجارية والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يضمن تجربة سياحية متميزة للزوار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي محافظة القليوبية لجذب المزيد من الوفود السياحية الدولية، وتسليط الضوء على الإمكانات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مدينة القناطر، باعتبارها وجهة تجمع بين عراقة التاريخ وسحر الطبيعة.