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على خشبة قصر ثقافة ببا بمحافظة بني سويف، تواصلت فعاليات العرض المسرحي "موسم زراعة البانيه"، الذي يُقدم ضمن مشروع المسرح التوعوي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض يُقدم مجانًا للجمهور ويستمر حتى 21 يوليو الجاري، من تأليف وإخراج ناظم نور الدين، ويقدم رؤية مباشرة وناقدة لمجتمع يقع في فخ حروب الجيل الرابع والخامس، حيث لا دبابات ولا قنابل، بل هواتف ذكية ومحتوى سطحي يسرق الانتباه.

تدور أحداث العرض داخل قرية مصرية منتجة، تتحول تدريجيًا إلى مجتمع استهلاكي بفعل هوس التكنولوجيا والسوشيال ميديا، فيغيب الإنتاج وتحل محله ثقافة "التريند"، وتهاجر القيم الأصيلة إلى "الإنبوكس".

يضم فريق العمل نخبة من المبدعين، صمم الديكور سالم يس، الملابس فايزة أحمد، الموسيقى suno ali، تصميم الإضاءة أحمد مصطفى، مخرج منفذ نادي جرجس.

تمثيل: كريم خالد، حمزة نديم، أنوار أحمد عبد العظيم، أوليفيا عيسى، أبانوب فيلكس، خالد ناجي.

شهد العرض حضور الكاتب أحمد حلمي، مدير فرع ثقافة بني سويف، والإعلامي رضا العبادي، والناقد محمد علام، ومحمود مصطفى مدير قصر ثقافة ببا.

العرض يقام من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة بني سويف.

تأتي التجربة في سياق رؤية وزارة الثقافة نحو إعادة تفعيل المسرح كأداة للتنوير المجتمعي، حيث تظل الخشبة أصدق منصة لطرح الأسئلة الصعبة، ومواجهة التحديات الناعمة للعصر الرقمي، وترسيخ الوعي الوطني والانتماء الحقيقي.