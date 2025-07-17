الخطيب يقتحم عالم التمثيل بظهوره «ضيف شرف» في مسلسل تليفزيوني

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اقتحم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عالم التمثيل بظهوره كضيف شرف في مسلسل درامي تليفزيوني.

وجه وليد الحلفاوي، مخرج مسلسل "كتالوج" برسالة عبر حسابه على شبكة انستجرام الشكر لمحمود الخطيب على موافقته على الظهور كضيف شرف في أحد حلقات المسلسل.

وكشف مخرج العمل، أنه استعان بوالده، الممثل الراحل، نبيل الحلفاوي، في إقناع الخطيب بالظهور في مشهد واحد.

قال وليد الحلفاوي "لأول وآخر مرة في حياتي العملية أطلب من والدي (نبيل الحلفاوي) رحمة الله عليه أن يتصل بصديق شخصي لتشجيعي على شيء يخص عملي".

أضاف "سعادتنا لا توصف عندما وافق الخطيب على الظهور في مشهد، والسعادة أصبحت مضاعفة ونحن في التصوير وهو يتحدث ببساطة وتلقائية شديدة".

وأتم رسالته "شكرا يا بيبو وكل أسرة العمل تشركك على تشريفك لنا رغم جدولك المزدحم وعلى تعاملك الراقي والمتواضع مع كل الناس من أصغر لأكبر شخص".