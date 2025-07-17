أعرب بابا الفاتيكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية ليو الرابع عشر، عن حزنه العميق إزاء الغارة الإسرائيلية على "كنيسة العائلة المقدسة" (دير اللاتين) في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي للفاتيكان، الخميس، نشر ليو الرابع عشر رسالة تعزية في ضحايا الهجوم على الكنيسة.

وجاء في الرسالة: "يعرب البابا ليو الرابع عشر عن حزنه العميق لوقوع قتلى ومصابين جراء الهجوم العسكري على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة".

ودعا بابا الفاتيكان، في الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربا عن أمله العميق في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.

والخميس، قصفت إسرائيل "كنيسة العائلة المقدسة" في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن رعية الكنيسة.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الذي استهدف الكنيسة، معربا عن "أسفه للأضرار الناتجة عن ذلك"، حسب ادعائه.