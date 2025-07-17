 باريس يعلن التعاقد مع حارس مرمى حتى 2030 - بوابة الشروق
الخميس 17 يوليه 2025 7:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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باريس يعلن التعاقد مع حارس مرمى حتى 2030

الشروق
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 6:48 م | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 6:48 م

أعلن نادي باريس سان جيرمان، أولى صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الانتهاء من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأعلن باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "X"، التعاقد مع الحارس ريناتو مارين، الإيطالي من أصول برازيلية.

أضاف نادي العاصمة أن التعاقد مع حارس المرمى صاحب الـ19 عامًا، سيكون حتى 2030.

وينضم ريناتو مارين، إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من روما الإيطالي، الذي قضى بين صفوفه، 3 مواسم، تدرج خلالهم من فريق تحت 17 عامًا ثم تحت 19 عامًا ثم الفريق الأول.

 


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