ماكرون يدين قصف كنيسة اللاتين: استمرار الحرب في غزة أمر غير مبرر

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قصف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة اللاتين في مدينة غزة يوم أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس": "لقد تحدّثتُ مع الكاردينال بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين"، مؤكدا "تضامن فرنسا مع جميع المسيحيين الفلسطينيين الذين هم اليوم، من غزة إلى الطيبة، يتعرضون للتهديد"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ "استمرار هذه الحرب أمر غير مبرّر. يجب تثبيت وقف إطلاق النار فورا، وتحرير المدنيين والرهائن من خطر الحرب الدائمة".

وأتى موقف ماكرون بعيد إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان - نويل بارو، في منشور على منصة اكس أنّ باريس تدين القصف الذي طاول كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، و"الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية".

وأضاف بارو أنه أعرب لبطريرك اللاتين في القدس عن تعاطف بلاده وتضامنها، وقال: "هذه الهجمات غير مقبولة، حان الوقت لوقف المذبحة في غزة".