مذكرة تفاهم بين الثروة المعدنية وآسيا بوتاش الصينية لتعزيز استكشاف الفوسفات وزيادة القيمة المضافة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "آسيا بوتاش" الصينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات استكشاف وتقييم احتياطيات خام الفوسفات، وتعظيم القيمة المضافة لهذا المورد الحيوي.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والسيد زانج يويي، مدير ونائب رئيس الشركة الصينية.

وأكد الوزير، عقب مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وزارة البترول لتطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى ما بين 5 و6%، عبر جذب استثمارات جادة، وطرح فرص جديدة، وتنفيذ منظومة متكاملة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

وشدد بدوي على أهمية البدء بخطوات عملية عاجلة لتنفيذ المشروع، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة مراحل التنفيذ وضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات البحث العلمي لاستكشاف وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات، مرورًا بعمليات الإثراء والمعالجة، ووصولًا إلى دراسة إنشاء مصنع حديث لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

حضر مراسم التوقيع كل من أشرف عطية، مستشار شركة "آسيا بوتاش" في مصر، ومحمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، إلى جانب يو باولي وفينج فاي، نائبي رئيس قسم تطوير الصناعة بالشركة، وجيا جيانغجتاو، مشرف الشؤون الإدارية، وظريفة زغلول، مترجمة اللغة الصينية.