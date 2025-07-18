قوات الأمن السورية تستعد لإعادة الانتشار في السويداء

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية.

ويأتي ذلك فيما تشير تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه لم يتبقَّ دروز إسرائيليون في سوريا ولا دروز سوريون في إسرائيل وعمليات البحث لا تزال مستمرة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكانت القبائل العربية في سوريا أعلنت، أمس الخميس، النفير العام لنجدة عشائر البدو في محافظة السويداء جنوب سوريا.

ووصفت القبائل العربية في سوريا تحركها بأنه رد على الانتهاكات بحق عشائر البدو، بما شمل أعمال القتل والتهجير.

وبدأ مقاتلو العشائر بالهجوم على مدينة السويداء وسيطروا على عدد من القرى والبلدات، واقتربوا من المدينة من الجهة الشمالية طريق دمشق.

وقال مصدر في قوات العشائر لوكالة الأنباء الألمانية أن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل وأن عشرات الآلاف ينتظر وصولهم فجر اليوم الجمعة، قادمين من مناطق شرق سوريا ومحافظة حلب وريفها.

وأكد المصدر أن 41 قبيلة وعشيرة تشارك في المعارك وهذا العشائر تشكل أكثر من 70 % من سكان سوريا وأن قبائل عربية في العراق والأردن ولبنان تستعد للتوجه إلى السويداء.

وقالت مصادر قبلية إن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس، خلال هجوم لفصائل موالية للشيخ حكمت الهجري وأن عشرات الآلاف هجروا من قراهم وتم إحراق منازلهم.