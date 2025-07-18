وزير البترول يتابع ضخ الغاز لمحطات الكهرباء والصناعة لضمان انتظام الإمدادات خلال الصيف

في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية داخل مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا"، التابع لشركة "جاسكو"، للاطلاع على موقف تشغيل الشبكة خلال فصل الصيف.

واستعرض الوزير خلال الجولة، بحضور المهندس ياسر صلاح رئيس الشركة، وفريق عمل المركز، خطة التشغيل اليومية وموقف ضخ الغاز عبر الشبكة، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال سفن التغييز الثلاث العاملة بمينائي سوميد وسونكر، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال وتعيد تغييزه وتضخه في الشبكة القومية.

كما تابع الوزير عرضًا تفصيليًا حول سيناريوهات تشغيل الشبكة القومية والمناورات التشغيلية المُعدة للتعامل مع أي طوارئ محتملة، بما يضمن استمرارية الإمداد دون انقطاع، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف.

وفي ختام جولته، وجّه الوزير الشكر لفِرق العمل بمركز "ناتا"، مشيدًا بجهودهم في تأمين انتظام إمدادات الغاز للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات الكهرباء، دعمًا لخطة الدولة في مواجهة ذروة استهلاك الطاقة خلال الصيف.