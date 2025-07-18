خيانة علنية في حفل غنائي تهز شركة برمجيات أمريكية

أثار مقطع فيديو، تم التقاطه خلال حفل غنائي لفرقة Coldplay في ملعب "جيليت" بولاية ماساتشوستس الأمريكية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر فيه المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية "Astronomer"، آندي بايرون، في لحظة حميمية مع رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت.

ما بدأ كلقطة طريفة في حفل موسيقي تحول إلى أزمة إعلامية وشخصية لقيادات تنفيذية في واحدة من شركات التكنولوجيا الصاعدة. ومع انتشار الفيديو، لم يعد السؤال فقط حول العلاقة الشخصية، بل حول تداعياتها المحتملة على الشركة وسمعتها، داخلياً وخارجياً.

ما الذي حدث؟

في 16 يوليو الجاري، وأثناء الحفل، التقطت كاميرا "Kiss Cam" الشهيرة الثنائي وهما يتبادلان العناق ويتشابكان بالأيدي. وعندما أدركا أن الكاميرا تصورهما، ظهرت عليهما علامات الإحراج، حيث غطت كابوت وجهها، وعلّق بايرون قائلاً: "يا إلهي، هذا أنا!"، حسب ما نقلته صحيفة "Page Six".

المشهد التقطه الجمهور وتداولوه سريعا، ثم لاحظ مغني الفرقة كريس مارتن الموقف من على المسرح، وعلّق بطرافة قائلاً: "إما إنهم على علاقة أو خجولين جدًا"، قبل أن يضيف: "يا إلهي، آمل ألا نكون ارتكبنا خطأ!"، وفقاً لـ"New York Post".

خلفيات شخصية تزيد الموقف تعقيدا

آندي بايرون الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Astronomer" منذ يوليو 2023. قاد في مايو 2025 جولة تمويل كبرى بقيمة 93 مليون دولار، شاركت فيها مؤسسات مثل "Bain Capital" و"Salesforce Ventures.

كريستين كابوت تشغل منصب رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة منذ أواخر 2024. وتشير وثائق محكمة ماساتشوستس إلى أنها مطلقة منذ عام 2022.

بايرون متزوج من ميجان كيريجان بايرون، وفقًا لصور ومنشورات سابقة على وسائل التواصل، لكن بعد الحادثة، لاحظ مستخدمون أن زوجته حذفت لقب "Byron" من حسابها على فيسبوك ثم أغلقت الحساب تمامًا.

ردود أفعال غاضبة وساخرة

تحوّل الفيديو إلى موجة من الميمز والتعليقات الساخرة على منصات TikTok وReddit وX. قالت إحدى المستخدمات: "فضحوا أنفسهم"، بينما كتب آخر: "هل هذا اجتماع موارد بشرية أم موعد غرامي؟"،

في السياق ذاته، نقل موقعCNA Lifestyle عن متابعين أن الظهور العلني بهذه الطريقة يُعد "سوء تقدير"، خاصة من شخصين يشغلان مناصب قيادية في الشركة.

شهادات من موظفين سابقين: "عدالة كونية"

ذكرت صحيفة New York Post أن موظفين سابقين بالشركة تبادلوا الفيديو في مجموعات دردشة خاصة واعتبروا الأمر "عدالة كونية". أحدهم قال: "الناس كانت تضحك بشدة... وكأنهم شعروا بأن هذه اللحظة مستحقة له"، مضيفًا أن بايرون كان معروفًا بـ"القيادة السامة والهوس بالمبيعات".

بيان مزيف وانتشار شائعات

انتشر على مواقع التواصل خطاب اعتذار نُسب إلى بايرون، وصف فيه ما حدث بأنه "نقطة ضعف بشرية" واعتذر للشركة وعائلته. لكن المتحدث الرسمي باسم Astronomer، تايلور جونز، نفى أن يكون البيان رسميًا أو صادرًا عن الشركة، بحسب ما نقلته Khaleej Times.

الشركة تلتزم الصمت وعيون المستثمرين ترقب

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر شركة Astronomer بيانًا رسميًا حول الحادثة أو أي إجراءات داخلية بحق بايرون أو كابوت. ومع عدم وجود تعليق رسمي، تتزايد التساؤلات حول تأثير الواقعة على صورة الشركة وثقة المستثمرين.

وتسعى الشركة منذ أشهر إلى ترسيخ صورتها كمكان عمل احترافي وجاذب للمواهب، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في قطاع برمجيات إدارة البيانات.