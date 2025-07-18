أمريكا تقر مشروع قانون لاسترداد 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والبث الإذاعي والتلفزيوني العام

وافق مجلس النواب الأمريكي بشكل نهائي على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة حوالي 9 مليارات دولار مخصصة للبث العام والمساعدات الخارجية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مع تصعيد الجمهوريين جهودهم لاستهداف المؤسسات والبرامج التي يعتبرونها مبالغا فيها أو غير متوافقة مع أجندتهم.

ويمثل هذا التصويت المرة الأولى منذ عقود التي يقدم فيها رئيس بنجاح طلبا كهذا لسحب الأموال إلى الكونجرس، وأشار البيت الأبيض إلى أنه لن يكون الأخير. وشعر بعض الجمهوريين بعدم الارتياح تجاه التخفيضات، لكنهم دعموها على أي حال، خوفًا من معارضة ترامب أو إعاقة أجندته.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 216 صوتا مقابل 213. وجاري إرساله حاليا إلى ترامب للتوقيع عليه.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة (د.ب.أ) أن مشروع القانون ينص على خفض الإنفاق بما يصل إلى 9 مليارات دولار، بما في ذلك 1ر1 مليار دولار من التمويل، الذي تم الالتزام به بالفعل لمؤسسة البث العام(سي.بي.بي)

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن هدف مشروع القانون هو "المساعد في استعادة السلامة المالية" في البلاد.

ومن جهة أخرى، قال الديمقراطيون إن إلغاء التمويل يمكن أن يضر بشدة بالمحطات المحلية في المناطق الريفية، بشكل خاص وربما تدميرها.