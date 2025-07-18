 نجم الزمالك السابق: لا ألوم زيزو على انتقاله لـ الأهلي.. اللاعبين أصبحوا طماعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق: لا ألوم زيزو على انتقاله لـ الأهلي.. اللاعبين أصبحوا طماعين

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 11:59 م

تحدث طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، على انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض السابق، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد طارق يحيي، في تصريحاته عبر قناة «إم بي سي مصر»، على أن الأهلي ليس المُلام في صفقة زيزو، بل الخطأ يتحمله إدارة الزمالك.

وقال طارق يحيي: «لا يجب أن ألوم الأهلي على ضم زيزو، لأنه لاعب كبير ودولي.. لماذا يتركه؟!.. ولا الخطأ يقع على اللاعب، بل على إدارة الزمالك».

وتابع: «أي لاعب يترك الزمالك أو الأهلي هو الخاسر، إلا لو انتقل من الزمالك لـ الأهلي أو العكس».

واختتم: «الأزمة تكمن في أن اللاعبين الآن أصبحوا طماعين جدًا والأموال كثيرة، وفي أندية مش هتلاقي تاكل، فالدوري المغربي والتونسي أقصى لاعب يحصل على 200 ألف دولار، هنا في مصر يأخذون مليون ومليون ونصف».


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