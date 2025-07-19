نجم الزمالك السابق يتغنى بالصفقات الجديدة

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أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء إضافة قوية في الموسم الجديد.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «مهدي سليمان حارس مرمى مميز وسيكون هناك منافسة قوية مع محمد عواد ومحمد صبحي وأعرفه بشكل جيد».

وأضاف: «أحمد شريف مهاجم لديه إمكانية مميزة للغاية وظهر مع فاركو بشكل جيد وأتمنى أن يستمر بنفس المتوسى ويطور من نفسه مع الزمالك».

وأوضح: «الزمالك يحتاج إلى مدافع وظهير أيمن ومهاجم أفريقي مميز مع ناصر منسي وأحمد شريف وعمرو ناصر ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى جناح أيمن وأيسر».