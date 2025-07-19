نجم الزمالك السابق يتغنى بالصفقات الجديدة

أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء إضافة قوية في الموسم الجديد.
وقال مكي في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «مهدي سليمان حارس مرمى مميز وسيكون هناك منافسة قوية مع محمد عواد ومحمد صبحي وأعرفه بشكل جيد».
وأضاف: «أحمد شريف مهاجم لديه إمكانية مميزة للغاية وظهر مع فاركو بشكل جيد وأتمنى أن يستمر بنفس المتوسى ويطور من نفسه مع الزمالك».
وأوضح: «الزمالك يحتاج إلى مدافع وظهير أيمن ومهاجم أفريقي مميز مع ناصر منسي وأحمد شريف وعمرو ناصر ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى جناح أيمن وأيسر».