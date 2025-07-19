 نجم الزمالك السابق يتغنى بالصفقات الجديدة - بوابة الشروق
السبت 19 يوليه 2025 12:16 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

نجم الزمالك السابق يتغنى بالصفقات الجديدة

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 12:07 ص | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 12:07 ص

أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء إضافة قوية في الموسم الجديد.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «مهدي سليمان حارس مرمى مميز وسيكون هناك منافسة قوية مع محمد عواد ومحمد صبحي وأعرفه بشكل جيد».

وأضاف: «أحمد شريف مهاجم لديه إمكانية مميزة للغاية وظهر مع فاركو بشكل جيد وأتمنى أن يستمر بنفس المتوسى ويطور من نفسه مع الزمالك».

وأوضح: «الزمالك يحتاج إلى مدافع وظهير أيمن ومهاجم أفريقي مميز مع ناصر منسي وأحمد شريف وعمرو ناصر ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى جناح أيمن وأيسر».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك