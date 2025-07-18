 الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 18 يوليه 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: الجمعة 18 يوليه 2025 - 11:57 م

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في تونس خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خوض حصة تدريبية اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لفترة المعسكر.

وتدرب الفريق على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، واشتمل على العديد من الفقرات البدنية والخططية، ضمن برنامج اليوم الأول للمعسكر.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد وصلت إلى تونس ظهر اليوم؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.


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