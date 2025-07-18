فرقة أوتوستراد الأردنية تعود للجمهور المصري من بوابة جامعة النيل بحفل كامل العدد

أشعلت فرقة "أوتوستراد" الأردنية أجواء أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر بعد غياب، خلال حفل كامل العدد أقيم على مسرح ساقية الصاوي بجامعة النيل.

وقدّمت "أوتوستراد" لجمهورها المصري باقة من أشهر أغانيها، على مدار ساعة ونصف من الأداء الحي، منها "راحت يا خال"، و"غريب"، و"ناسيني"، إلى جانب "مرسال"، و"مش قادر"، و"ألبير"، كما فاجأت الحضور بالعرض الحي الأول لأغنية "أراضيك"، والتي تُعد أولى مفاجآت ألبومها الجديد المرتقب.

ويأتي الحفل ضمن انطلاقة الفرقة لصيف هذا العام، والتي بدأت بجولة أوروبية بين باريس وبرلين، وتستكملها بجولة عربية تبدأ من مصر، وتتضمن ثلاث حفلات متتالية في ساقية الصاوي وكايرو جاز كلوب وهاسيندا، قبل أن تختتم الجولة بحفل استثنائي في مهرجان جرش الموسيقي بالأردن مطلع أغسطس المقبل.

تُعد "أوتوستراد" واحدة من أعرق الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، حيث بدأت مسيرتها قبل 16 عامًا من قلب العاصمة الأردنية عمان، ونجحت في خلق مزيج موسيقي فريد يجمع بين الروك والفيوجن والريجي والإيقاعات العربية، عبر أغنيات تعكس هوية صوتية وموضوعية مميزة مثل "أنا بكرا معطل" و"سفر" و"ألبير".