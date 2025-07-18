صحة غزة: نقص الوقود يهدد بإغلاق جميع مستشفيات القطاع خلال أيام

قال الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ استمرار منع الاحتلال دخول الوقود إلى قطاع غزة يهدد بشكل مباشر بإغلاق جميع المستشفيات خلال الأيام المقبلة، نظرًا لاعتمادها الكامل على المولدات الكهربائية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أن سياسة "التنقيط" التي تتبعها سلطات الاحتلال في إدخال كميات قليلة من الوقود تهدف إلى إنهاك المنظومة الصحية وتعطيل أجهزة الطوارئ والعناية المركزة.

وأوضح أن الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، ويقصف نقاط الإغاثة التي تقدم المساعدات للمرضى والأطفال.

ولفت إلى أن فرق الطوارئ باتت مجبرة على المفاضلة بين المصابين لاختيار من سيتم إنقاذه أولًا.

وتابع: «يوم أمس فقط، توفيت طفلة لا يتجاوز عمرها عامًا ونصف نتيجة سوء التغذية الشديد، دون وجود علاج أو تغذية مناسبة في المستشفى».

ودعا متحدث صحة غزة، جميع المنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى التدخل العاجل، وتحمل مسؤولياتها في إنقاذ ما تبقى من منظومة الرعاية الصحية في غزة.

وأكد أن الصمت العالمي تجاه هذا الحصار الوحشي يمثل تواطؤًا مع جرائم الاحتلال، وخذلانًا لملايين المدنيين المحاصرين.