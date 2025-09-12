السودان: تعيين محيي الدين سالم وزيرا للخارجية

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة، تعيين السفير محي الدين سالم، وزيراً للخارجية ضمن حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس.

وأدى سالم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في بورتسودان، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وممثل رئيس القضاء، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف.

وذكر المجلس في بيان أن وزير الخارجية الجديد هنأ الشعب السوداني "بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، وهي تخوض معركة الكرامة والعزة للحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار السودان وأمنه".

وقال: "سنمضي في قيادة الدبلوماسية السودانية، وإن رسالتنا هي رسالة سلام لكل من أراد أن يمضي في طريق السلام"، بحسب موقع "أخبار السودان".

وأوضح أن العالم والإقليم يشهدان متغيرات كبيرة، وقال "سنغير في طريقتنا ومناهجنا بما يتناسب مع هذه المتغيرات بفهم وعقل مفتوح حتى نصل إلى ما يحقق رغبات الشعب السوداني".

وأضاف وزير الخارجية السوداني الجديد أن وزارته ستظل تدافع عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن "التآمر على السودان لم يكن وليد هذه الحرب فقط، بل ظل يتعرض للتأمر منذ سنوات، لافتاً إلى أن السودان سينتصر مهما تكالب عليه الأعداء".

وأضاف: "نحن منفتحون على الكل إلا من آبي والذي يريد التآمر على سيادتنا ووحدتنا فإنه خاسر، وندعو الجميع في الإقليم والعالم إلى أهمية مراجعة مواقفهم، وسوف نمد أيادينا لكل من أراد أن يتشارك معنا الخير".

وفي مايو الماضي، أدى كامل إدريس اليمين الدستورية رئيساً جديداً للوزراء في السودان، أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأعلن إدريس في يوليو الماضي، عن خطة حكومية شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة الخرطوم التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، متعهداً بإعادة بناء المؤسسات الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لعودة المواطنين.

وفي 27 أغسطس الماضي، عقدت الحكومة السودانية أول اجتماع في الخرطوم منذ اندلاع الحرب بين الجيش، وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.