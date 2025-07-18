القناة 12 العبرية: وزارتا الدفاع الإسرائيلية والأمريكية وقعتا مذكرة تفاهم سرية لغرضين رئيسيين

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اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالعاصمة واشنطن.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة، إنّ كاتس، اجتمع مع أوستن، لمناقشة الحرب على غزة وملفي إيران و"حزب الله" اللبناني.

وسبق الاجتماع، مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، زعم خلاله الوزير الإسرائيلي أنّ تل أبيب دمرت القدرات الصاروخية الإيرانية.

بدوره، قال أوستن، إنّ "واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل"، وما وصفه "حقها في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

والأربعاء، غادر كاتس، من تل أبيب إلى واشنطن لعقد اجتماعات موسعة مع مسؤولين أمريكيين.

وقالت قناة (12) العبرية الخاصة، إنّ كاتس سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين الملف الإيراني.

وشددت القناة على أن زيارة كاتس، تأتي في إطار التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، مرجحة توقيع وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية مذكرة تفاهم سرية من شأنها أن تعمل على ترسيخ العلاقة بين البلدين، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم الثنائية المفترض توقيعها تتركز على أمن إسرائيل، وشراء الأسلحة الهجومية والدفاعية.

وفي 7 يوليو الجاري، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، بزيارة لواشنطن استمرت لـ5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر.

والتقى نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وناقشا جهود إبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.