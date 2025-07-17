 قوات الأمن في شمال وشرق سوريا: مجهولون استهدفوا دورية أمنية في ريف دير الزور - بوابة الشروق
الخميس 17 يوليه 2025 3:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قوات الأمن في شمال وشرق سوريا: مجهولون استهدفوا دورية أمنية في ريف دير الزور

د ب أ
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 3:35 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 3:35 ص

استُهدفت إحدى آليات قوى الأمن الداخلي في منطقة الحصان بريف دير الزور الأربعاء، من قبل "مسلحين مجهولين" أطلقوا النار على المركبة باستخدام دراجة نارية، وذلك قرابة الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وأسفر الهجوم عن إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي وعضوة من قوات الأمن الداخلي – المرأة، حيث تم إسعافهما على الفور.

وفي بيان أصدرته القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، حمّلت الجهات التي تروّج لخطابات الكراهية والتحريض ضد مؤسسات الإدارة الذاتية "المسؤولية المعنوية" عن هذا "الهجوم الجبان"، مؤكدة أن قواتها ستواصل مهامها في حماية المواطنين والدفاع عن الأرض دون تردد.

ودعت القيادة في بيانها السكان إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي "تحركات مشبوهة تهدد أمن واستقرار المنطقة".


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