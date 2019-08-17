أثناء افتتاحه لمشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، صباح اليوم، تحدث الرئيس السيسي عن بحيرات مصر، وعن دورها الهام الذي تحاول الدولة استعادته، قائلاً: "أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت"، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعد عليها إلا بعد العرض عليه.

وتسلط "الشروق" في التقرير التالي الضوء على أهم بحيرات مصر، وتاريخها وجهود الحكومة للحفاظ على تلك الثروة:

1- بحيرة ناصر

من بين 14 بحيرة تضمها الأراضي المصرية، تعتبر بحيرة ناصر هي الأشهر؛ لأنها البحيرة الصناعية الأكبر في العالم، وتقع في جنوب مصر جنوب مدينة أسوان، وشمال السودان.

واسم بحيرة ناصر يطلق على الجزء الأكبر الذي يقع داخل حدود مصر، ويمثل 83% من المساحة الكلية للبحيرة، أما الجزء المتبقي الواقع داخل حدود السودان، فيطلق عليه اسم بحيرة النوبة.

تكونت نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي، بعد إنشائه في الفترة من عام 1958 إلى عام 1970 بطول 500 كم منها 350 كم داخل الحدود المصرية، و150 كم داخل الحدود السودانية ومساحة حوالي 5250 كم2.

وتعد من أبرز مصادر الانتاج السمكي في مصر، حيث يبلغ الإنتاج حوالي 30 ألف طن سمكي.

2- بحيرة قارون

تعد بحيرة قارون ذات قيمة تاريخية كبيرة لمصر، وتقع فى الجزء الشمالى الغربى لمحافظة الفيوم، وتعتبر من أقدم البحيرات الطبيعية فى العالم وهى الباقية من بحيرة موريس القديمة، وتبلغ مساحتها نحو 53 ألف فدان بمتوسط عمق يصل إلى حوالى 4.2 متر.

ويعيش بالبحيرة العديد من أنواع الأسماك، مثل (البلطى، والبورى، والدنيس، والقاروص، والجمبرى الأبيض).

3- المنزلة

بحيرة المنزلة تعد من أهم البحيرات الشمالية بالبحر المتوسط، حيث تطل على 4 محافظات، هى (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية)، وهي تواجه عدة تحديات من تجفيف وتلوث وانتشار للنباتات المائية واطماء البواغيز والصيد الجائر وتدهور الأمن وعدم وجود معايير بالقوانين الحالية لحمايتها.

4- مريوط

تعد بحيرة مريوط من أصغر البحيرة، وكانت الأكثر في إنتاج الأسماك وأصبحت الأكثر تلوثا، وتقع جنوب الإسكندرية وتبعد عن البحر المتوسط بنحو 20 مترا.

وكانت «مريوط» موجودة منذ العصر الروماني وعرفت ببحيرة مريوتس، وكانت متصلة بأحد فروع النيل الرئيسية، ومنذ القرن الـ12 حتى القرن الـ18، اندثرت فروع النيل وجفت وتعرضت البحيرة للإهمال منذ ذلك التاريخ.

وفى العهد الحديث، تعرضت البحيرة السمكية للتلوث بجميع المخلفات والنفايات الصلبة، نتيجة إلقاء الصرف الصحي والصناعي والقمامة فيها، فضلا عن ردم أجزاء كبيرة منها، مما أدى إلى تشريد آلاف الصيادين، كما أدى تلوث البحيرة إلى تناقص الأسماك بها.

5- إدكو

إحدى بحيرات مصر التى تقع بمحافظة البحيرة، حيث تعرضت لجميع أنواع التعديات (مشكلة التجفيف، والتلوث، وإقامة المزارع، وصيد الزريعة)، وتحولت إلى بركة تلوث تسببت فى نفوق الأسماك.

6- الريان

بحيرة الريان هي بحيرة ضمن محمية وادي الريان في مصر، تبلغ مساحتها 50.9 كم2، وتتكون من بحيرتين يربطهما منطقة شلالات، وتعتبر مصدرا هاما من مصادر الثروة السمكية.

وتعد مياه منخفضات الريان مياه شبه عذبه ومعظم إنتاجها أسماك نيلية ما عدا العائلة البورية، والقاروص، حيث يتم نقلهما للبحيرات في صورة زريعة، وتجلب من سواحل مصر البحرية.

وأهم أنواع الأسماك التى تعيش في منخفضات الريان: العائلة البورية والبلطى.

7- بحيرات توشكى

بحيرات توشكى هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي بأسوان ووجوده ساعد على إنشاء مشروع توشكا الزراعي القومي الذي بدأ نحو عام 2002، حيث تم حفر قناة تمتد من مفيض توشكى بالقرب من مدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان.

8- بحيرة التمساح

بحيرة التمساح هي واحدة من 4 بحيرات مائية مالحة تمر بهم قناة السويس، وعمق البحيرة في الغالب لا يزيد عن متر واحد، ومساحتها حوالي 14 كم2.

9- بحيرة بور فؤاد

تقع في الجانب الشمالي الغربي لسيناء، وتبلغ مساحتها حوالي 25 ألف فدان، وأصبح جزء منها شبه منعزل بعد إتمام التفريعة الثانية لقناة السويس ويبلغ طولها حوالى 12.5 كم وعمقها حوالى المتر.

10- بركة غليون

تعد من أحدث مشاريع الاستزراع السمكي الذي قامت به الدولة، فقد افتتحت المرحلة الأولى منه في نوفمبر 2017، ويقع بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ.

11- نبع الحمراء

نبع الحمراء بحيرة تقع في قرية الحمراء بمركز وادي النطرون، تستقطب الزائرين من أجل السياحة العلاجية، ومساحتها كبيرة نسبيًا، تتميز بملوحتها العالية وخصائصها العلاجية تحديدًا للأمراض الجلدية.

12- بحيرات سيوة

تمتلك واحة سيوة مجموعة متنوعة من البحيرات، بها نسب ملح عالية، ويوجد 9 بحيرات ملحية من أبرزها بحيرات "الزيتون والمراقى"، ويمتزج بها لون السماء الأزرق بالسحاب الأبيض مع لون المياه الزرقاء والملح الأبيض المترسب على شواطئها وبداخلها طبقات الملح الأبيض الذى يشبه الثلج.

13- البحيرات المرة

تقع البحيرات المرة في الجزء الشمال الشرقي من مصر، وتحديداً في منطقة قناة السويس.