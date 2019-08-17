 هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها «بلاك بارتي» في الساحل الشمالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها «بلاك بارتي» في الساحل الشمالي

دينا درويش
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:22 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:22 م

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، والمقرر أن يكون يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري.

ونشرت هيفاء البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مطالبة جمهورها بالحضور بالملابس الأسود إلى حفلها الغنائي.

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في السويد، ضمن فعاليات مهرجان غوتنبرغ الثقافي، وقدمت باقة من من أجمل أغانيها، أما عن آخر حفلاتها في مصر فكان في يوليو في الساحل الشمالي أيضا، حيث كان حفلها الأول بعد تعافيها من وعكتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

 


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