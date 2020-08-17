لوكاشينكو: لست قديسا ولولا قسوتي لما كانت هناك دولة في بيلاروسيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه ليس قديساً ولديه قسوة ضمن صفاته الشخصية، مشيرا إلى أنه لولا ذلك لما كانت هناك دولة.

وقال لوكاشينكو -في تصريحات اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء " سبوتنيك"- :" أنا لست قديسا.. أنتم تعرفون قسوتي، وتدركون أنه إذا لم تكن هناك قسوة لن تكون هناك دولة، وتعلمون جيدا أنني لن أسيء لأطفالكم ولن أعطي البلاد لأحد، وهذا هو المهم".

وكان الرئيس البيلاروسي قد دعا في وقت سابق من اليوم إلى إعادة توزيع السلطة في البلاد من خلال العملية الدستورية، وليس من خلال الضغط ومظاهرات الشوارع، وقال لوكاشينكو بهذا الصدد : "لا يمكننا إعطاء هذا الدستور للمجهول، لأنها ستكون كارثة"، مشيرا إلى أنه مستعد لتقاسم الصلاحيات الرئاسية من خلال الدستور وليس تحت الضغط عبر الشارع.

يُذكر أن الاحتجاجات الجماهيرية بدأت في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لوكاشينكو، وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص، وإصابة مئات الأشخاص خلال أعمال شغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة بجانب مقتل أحد المتظاهرين، فيما بدأ اليوم في جميع المدن البيلاروسية إضرابا عن العمل في كافة مصانع البلاد؛ للمطالبة برحيل الرئيس البيلاروسي، الذي تتهمه المعارضة بتزوير الانتخابات.