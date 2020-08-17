خالد جلال يشيد بالعرض المسرحي سيد درويش: عمل يحتفي برموز الفن المصري

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، المسرحية الاستعراضية "سيد درويش" التي قدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مساء أمس الأحد، على مسرح البالون بالعجوزة، وذلك في ظل التزام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من ارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.

ومن جانبه أشاد جلال بعناصر العرض، وقال إنه يأتي ضمن الأهداف التي تسعى إليها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإحياء مسيرة رموز الفن في مصر، والاحتفاء بهم، وتعريف الأجيال بتلك القامات التي حفرت أسمائها في سجل الفن بمختلف مجالاته.

يلعب أدوار البطولة في العرض الفنانين محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، ومازن تركي.

مسرحية "سيد درويش" من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب.