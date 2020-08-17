مجلس التعاون الخليجي يستنكر التهديدات الإيرانية للإمارات

استنكر ‏مجلس التعاون الخليجي التهديدات الإيرانية للإمارات، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة بخصوص اتفاق إقامة العلاقات الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وقال ‏مجلس التعاون الخليجي، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الأحد، إن تهديدات إيران للإمارات تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة، مطالبًا إيران بعدم التدخل في شؤون الدول وعدم استخدام لغة التهديد.

وأكد ‏مجلس التعاون الخليجي وقوفه إلى جانب الإمارات ضد أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها.

من جانبها أكدت ‏دولة الإمارات، في وقت سابق من اليوم الأحد، رفضها لما وصفته بالخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية، معتبرة ذلك تدخلًا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية «الخطاب الإيراني غير مقبول وتحريضي، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الخليج العربي».

وقالت «الخارجية الإماراتية»، إن «العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية»، منبهة إيران إلى مسؤوليتها تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها.

كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر الإمارات مما وصفه «فتح أبواب المنطقة أمام الكيان الصهيوني»، على حد تعبيره، وذلك في تعقيب على اتفاق السلام الذي أعلنت عنه الإمارات وإسرائيل في بيان مشرك، الخميس.

وقال «روحاني» وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إقامة العلاقات مع إسرائيل أمر مرفوض من قبل إيران.