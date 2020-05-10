«روبرت كوخ» يسجل 561 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الاثنين، 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل في كلا يومي الجمعة والسبت الماضيين أكثر من 1400 إصابة في غضون 24 ساعة. ووفقا للتجربة، فإن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 224 ألفا و14 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9232 حالة، حيث لم يتم أمس الأحد تسجيل حالات وفاة. وبلغ عدد المتعافين 202 ألف و100 حالة.

وسجلت ألمانيا ذروة عدد الإصابات الجديدة اليومية مطلع أبريل الماضي، حيث بلغت أكثر من 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية يوليو الماضي. ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.21، ما يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.