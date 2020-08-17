نائب ميركل يتمنى التوفيق لجو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

يأمل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشار، أولاف شولتس، انتهاء رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وقال شولتس في تصريحات لخدمة البث المباشر لصحيفة "بيلد" الألمانية مساء أمس الأحد ردا على سؤال حول ما إذا كان يتمنى التوفيق للمرشح الديمقراطي جو بايدن في معركته الانتخابية ضد ترامب: "نعم أتمنى ذلك بصفتي مواطنا في هذا العالم، وبصفتي شخصا يدعم سياسيا برنامجا يهدف إلى ضمان أن نتعامل سويا بتعقل في العالم وأن نتصالح في نفس الوقت ولا ننقسم في بلادنا، لكننا لم نر كلا الأمرين في الفترة الأخيرة".

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، قد اختار أولاف شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، للترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات المقرر إجراؤها في خريف العام المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شولتس يعد أحب شخصية سياسية من الحزب الاشتراكي لدى الألمان، وقد صنع لنفسه اسما جيدا خلال أزمة كورونا من خلال تصرفه الشجاع وإعداده حزمة بعشرات مليارات اليورو لتعافي الاقتصاد من تداعيات الأزمة.

في الوقت نفسه، يعد شولتس مثار جدل داخل أروقة الحزب نفسه، لاسيما بالنسبة للجناح اليساري داخل الحزب.