مصر وإيطاليا في مجموعة واحدة ببطولة كأس العالم للمهارات الفردية للناشئين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن مجموعات بطولة كأس العالم للمهارات الفردية التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين ومنتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة.

ويشارك منتخب مصر للناشئين والناشئات في بطولة كأس العالم للمهارات الفردية في الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجاري على صالة المركز الأولمبي في المعادي.

ووقع المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الأولى مع إيطاليا وبنما وتايلاند.

حيث يفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة بنما في الحادية عشر صباحًا ثم مواجهة إيطاليا في الحادية عشر والنصف صباحًا غدًا الثلاثاء ثم يواجه منتخب تايلاند يوم الأربعاء 19 أغسطس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وعن منتخب الناشئات، جاء بجوار أستراليا وإسبانيا وأنتيغو.

ويبدأ مبارياته بمواجهة منتخب أستراليا في الثانية عشر ظهرًا ثم مواجهة منتخب إسبانيا في الثانية عشر والنصف ظهرًا غدًا الثلاثاء، ثم يواجه منتخب أنتيغوا يوم 19 أغسطس في الحادية عشر والنصف صباحًا .

وتصعد المنتخبات أصحاب الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي يوم 21 أغسطس، ثم تنطلق مواجهات دور نصف النهائي يوم 22، على أن تتختم البطولة يوم 23 من الشهر نفسه.

وأعلن رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب الناشئين عن قائمة المنتخب التي تضم 10 لاعبين وهم "مؤمن طارق خيري ومحمود وليد عبد المحسن وعبد الله ناصر من النادي الأهلي، إبراهيم محمد نبيل وعمر سعد حسن ويس أحمد عبد الفتاح من نادي سبورتنج، عمر محمد الدياسطي ومروان طارق محمد من الاتحاد السكندري، مازن أشرف الذهبي من نادي الشمس، آسر محمد جودة من سموحة".

فيما أعلن علي هاشم المدير الفني لمنتخب الناشئات عن قائمة تضم 10 لاعبات وهن "فريدة تامر ولجين سامي وفريدة مسعد وفريدة البنداري من نادى الصيد، هالة علي ورضوى علاء الدين وياسمين علاء الدين وآية خالد الفقي من النادي الأهلي، جنى حازم بركة من نادي الجزيرة وفريدة خالد حسن من نادي سبورتنج".

جدير بالذكر ان بطولة كأس العالم للمهارات الفردية تديرها رحاب الغنام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة تحت إشراف لجنة المنتخبات برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة ، وتقام البطولة بين منتخبين في نفس التوقيت "أونلاين" بوجود كل منتخب في بلاده دون أي تنقل.