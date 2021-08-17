الجيش اللبناني يتابع مصادرة المحروقات في عدد من المناطق

تابع الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم الثلاثاء مصادرة كميات من المحروقات في جنوب لبنان وشماله وشرقه وفي جبل لبنان.



وقال الجيش اللبناني في بيان على موقعه على تويتر إنه تم "العثور على 14 ألف لتر من مادة البنزين مخبأة داخل خزانات تابعة لمحطة في بلدة عيتيت- الجنوب، وقد تم فتح ابواب المحطة أمام المواطنين وتعبئة الوقود للمواطنين بحسب التسعيرة الرسمية".



كما أعلن الجيش في بيان منفصل عن "مصادرة 42 ألف لتر مازوت و 12ألف لتر بنزين من محطة مهجورة على طريق عام الكفير-حاصبيا( جنوب لبنان)".



وأعلن الجيش اللبناني في بيان عن "عمليات دهم في البداوي (شمال لبنان) ومصادرة 4 خزانات تحتوي 100 ألف لتر من مادة المازوت".



وفي بيان منفصل أشار الجيش اللبناني إلى "مصادرة 53 ألف لتر من مادة المازوت في خربة قنافار -البقاع الغربي (شرق لبنان) على أن يتم توزيعها لأصحاب المصالح الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية".



يذكر أن الجيش اللبناني باشر منذ الرابع عشر من أغسطس/ آب الحالي عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وقام بمصادرة كل كميات البنزين والمازوت التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.



ويعاني لبنان من أزمة محروقات تتمثل بنفاد مادتي البنزين والمازوت مما جعل أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء يطفئون مولداتهم لحوالي عشر ساعات، فيما بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يوميا في معظم المناطق اللبنانية.



وتوقفت غالبية المطاحن والأفران عن العمل مع فقدان مادة المازوت، وتهدد هذه الأزمة بتوقف المستشفيات وخدمات الانترنت.