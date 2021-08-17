أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل 7 ملايين و319 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة، و185 ألف وفاة بينما تعافى 6 ملايين و447 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" الدول الأعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية 1.75 % بلقاح كورونا حتى الآن، فيما أظهرت أحدث إحصائية للاتحاد الإفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 4.4 % من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.73 % فقط.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.