تعرف على نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا

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أعلنت اليوم الثلاثاء، نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا، والتي أسفرت عن تواجد مصر في مجموعة متوازنة رفقة نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وجاءت نتائج مجموعات كأس الأمم على النحو التالي..

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا