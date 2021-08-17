الإمارات: وفيات و1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2006 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1115 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 704 آلاف حالة.

ولفت البيان إلى أن 1544 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 682 ألفا و809 حالات.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 247 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.