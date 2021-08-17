الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا يدعون إلى استقبال كريم للأفغان

بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، دعا رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الألمان، جيورج بيتسينج، إلى تقديم "عروض استقبال سخية" للاجئين الأفغان.

وقال بيتسينج، اليوم الثلاثاء، في مدينة بون الألمانية إنه يجب تقديم هذا العرض لكل من كان عُرضة لخطر الوقوع ضحية لطالبان، مؤكدا ضرورة تمكين دول المنطقة من استقبال اللاجئين والعناية بهم.

وأضاف: "سيشق البعض، وربما الكثير من الناس، طريقهم إلى أوروبا... من الضروري أيضا تعميق التعاون داخل الاتحاد الأوروبي وتحسينه، حتى يستطيع من يحق لهم لذلك العثور على استقبال هنا".

وأوضح بيتسينج أن استيلاء طالبان على السلطة بمثابة هزيمة كارثية للولايات المتحدة وألمانيا أيضا، مضيفا أنه تم بذلك استنفاد رصيد الثقة لدى الدول الغربية، مشيرا إلى أنه يصعب تبرير الإنهاء المفاجئ للمهمة الدولية في أفغانستان.

وتابع: "لا يجوز أن تتخلى عن بلد لحركة إسلامية ثبت أنها راديكالية-عتيقة ووحشية، إذا كنت تشجع السكان المدنيين منذ سنوات على اتباع مسار حضاري معاكس... بهذه الطريقة تتعرض حياة الآلاف والآلاف للخطر وتنطفئ شعلة الأمل التي غذتها بنفسك، لم يعد من المستبعد حدوث نهوض للإرهاب الإسلاموي".

ودعت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان (ZdK) إلى إنشاء ممرات إنسانية، وقالت نائبة رئيس اللجنة، كارين كورتمان: "في ظل ظروف معينة ستكون هذه الممرات قريبا السبيل الوحيد لمغادرة البلاد بطريقة آمنة إلى حد ما".