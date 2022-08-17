سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر

قال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر اليوم الأربعاء، وذلك في الوقت الذي عقد فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

وفي خطابه بمناسبة عيد التحرير قبل يومين، عرض يون تفاصيل "مبادرته الجريئة" التي تهدف إلى مساعدة كوريا الشمالية على تحسين اقتصادها في حال اتخذت خطوات لنزع السلاح النووي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وجاء أول إطلاق معروف لصاروخ كروز من كوريا الشمالية منذ يناير غداة بدء القوات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات أولية قبيل بدء تدريباتها السنوية المشتركة المسماة "درع الحرية أولتشي".

وفي حين يحظر على كوريا الشمالية القيام بعمليات إطلاق باستخدام تقنيات الصواريخ الباليستية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن إطلاق صاروخ كروز لا ينتهك هذه القرارات.