جنابري يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ بسبب الإصابة

غاب سيرج جنابري عن تدريبات بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لدى بدء استعدادات الفرييق للمباراة المقبلة أمام بوخوم ضمن منافسسات الدوري، وذلك بسبب إصابته في المعصم.

وتعرض جنابري /27 عاما/ للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالفوز على فولفسبورج 2 / صفر، وقد تدرب بشكل منفرد حتى الآن خلال هذا الأسبوع، حسب ما أوضحه نادي بايرن.

وسجل جنابري هدفين وصنع هدفين أخرين للفريق حتى الآن فيي الموسم الحالي، لكن جرى تبديله خلال مباراة فولفسبورج بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية مشاركة جنابري في المباراة أمام بوخوم يوم الأحد المقبل.