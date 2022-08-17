 وزيرة دفاع جنوب إفريقيا: روسيا تلعب دورا مهما في تنمية الدول الإفريقية - بوابة الشروق
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وزيرة دفاع جنوب إفريقيا: روسيا تلعب دورا مهما في تنمية الدول الإفريقية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 5:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 5:22 ص

أكدت وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب إفريقيا تاندي موديسي، أن تعاون روسيا مع الدول الإفريقية سيساعد في الحد من الفقر في القارة، ويسهم في تنميتها.
وأعربت موديسي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم - عن اعتقادها ،فيما يتعلق بالتنمية، بأن روسيا تمتلك القدرة على الاستثمار وعلى أن تصبح شريكة في تطوير الاقتصاد، مما سيقود إلى الحد من الفقر وتقليل التبعية في القارة السمراء.
وقالت: "نعتقد أن المساهمة والاستثمارات الحقيقية الروسية في اقتصاد الدول الإفريقية لن تؤدي فقط إلى تحسين الاقتصاد الروسي، بل ستساعدنا أيضا على النهوض".

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