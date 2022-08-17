وزيرة دفاع جنوب إفريقيا: روسيا تلعب دورا مهما في تنمية الدول الإفريقية

أكدت وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب إفريقيا تاندي موديسي، أن تعاون روسيا مع الدول الإفريقية سيساعد في الحد من الفقر في القارة، ويسهم في تنميتها.

وأعربت موديسي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم - عن اعتقادها ،فيما يتعلق بالتنمية، بأن روسيا تمتلك القدرة على الاستثمار وعلى أن تصبح شريكة في تطوير الاقتصاد، مما سيقود إلى الحد من الفقر وتقليل التبعية في القارة السمراء.

وقالت: "نعتقد أن المساهمة والاستثمارات الحقيقية الروسية في اقتصاد الدول الإفريقية لن تؤدي فقط إلى تحسين الاقتصاد الروسي، بل ستساعدنا أيضا على النهوض".