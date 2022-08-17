استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى الذي ارتفع 94ر106 نقطة، إلى 32ر106 نقطة قبل أن يرتفع إلى 56ر106 نقطة في ختام التعاملات بما يزيد قليلا عن مستواه أمس.

وأنهى الذهب تعاملات اليوم بتراجع قدره 40ر8 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1789 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 187ر0 دولار إلى 085ر20 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0070ر0 دولار إلى 6245ر3 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع ناتج المصانع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع الناتج الصناعي ككل الذي يشمل أيضا ناتج قطاعي المناجم والمرافق بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى نمو ناتج المصانع والناتج الصناعي ككل بنسبة 3ر0% لكل منهما.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن عدد المشروعات السكنية الجديدة تراجع بنسبة 6ر9% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 446ر1 مليون وحدة سنويا، مقارنة بالشهر السابق عليه الذي سجل تراجعا بنسبة 4ر2% إلى ما يعادل 559ر1 مليون وحدة سنويا وفق البيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون تراجع العدد بنسبة 2ر1% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 540ر1 مليون وحدة سنويا.

ومع التراجع الأكبر من التوقعات، تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة إلى أقل معدلاتها السنوية منذ فبراير 2021 عندما سجلت 430ر1 مليون وحدة سنويا.

كما تراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 674ر1 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 696ر1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق.